"Арсенал" обыграл "Суонси" в 800-м матче Венгера в премьер-лиге

"Арсенал" дома обыграл "Суонси" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Эта встреча была 800-й для главного тренера "канониров" Арсена Венгера в премьер-лиге.

Хозяева поля, уступая после первого тайма со счетом 0:1, одержали волевую победу - на точный удар Сэмюэла Клукаса лондонцы ответили голами Сеада Колашинаца и Аарона Рэмси.

За 800 матчей во главе "Арсенала" Венгер одержал в премьер-лиге 463 победы (194 ничьи, 143 поражения). Лондонский клуб забил в этих встречах 1504 гола и пропустил 768. С октября 1996 года, когда француз принял "канониров", они три раза становились чемпионами Англии (1997/98, 2001/02 и 2003/04).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Арсенал" - "Суонси" - 2:1 (0:1)

Голы: Клукас, 22 (0:1). Колашинац, 51 (1:1). Рэмси, 58 (2:1).

"Арсенал": Чех, Мертесакер, Монреаль, Косьельни, Колашинац (Холдинг, 78), Бельерин, Езил, Рэмси, Джака, Санчес, Ляказетт (Жиру, 81).

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн (Дайер, 82), Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Кэрролл (Макберни, 84), Клукас, Айю (Нарсингх, 81), Абрахам.

Судья: Мэйсон.

28 октября. Лондон. Стадион "Эмирэйтс".