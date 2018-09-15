"Арсенал" обыграл "Ньюкасл". "Челси" разгромил "Кардифф"

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе "канониров" отметились полузащитники Гранит Джака и Месут Езил. У "сорок" отличился защитник Киран Кларк.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал" - 1:2 (0:0)

Голы: Джака, 49 (0:1). Езил, 58 (0:2). Кларк, 90+1 (1:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес (Кларк, 46), Йедлин, Диаме, Ритчи (Муто, 79), Хэйден, Хоселу, Мерфи (Кенеди, 69), Перес.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Бельерин, Езил, Рэмси (Уэлбек, 80), Джака, Гендузи (Торрейра, 46), Ляказетт, Обамеянг (Мхитарян, 69).

Судья: Проберт (Англия).

15 сентября. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

В другом матче "Челси" разгромил "Кардифф" (4:1). В составе "синих" хет-трик оформил нападающий Эден Азар

"Челси" - "Кардифф Сити" - 4:1 (2:1)

Голы: Бамба, 16 (0:1). Азар, 37 (1:1). Азар, 44 (2:1). Азар, 80 - с пенальти (3:1). Виллиан, 83 (4:1).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 50), Жоржинью, Канте, Азар (Дзаппакоста, 84), Педро (Виллиан, 68), Жиру.

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса, Артер (Ричардс, 46), Рид (Патерсон, 71), Хойлетт, Уорд (Мадин, 77).

Судья: Мосс (Англия).

15 сентября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

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