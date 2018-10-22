"Арсенал" обыграл "Лестер", Обамеянг сделал дубль

"Арсенал" выиграл у "Лестера" (3:1) в матче девятого тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Еще один мяч забил Месут Езил. Гости забили благодаря автоголу Эктора Бельерина.

"Арсенал" набрал 21 очко и занимает четвертое место. У "Лестера" 12 очков и 11-я позиция. В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Кристал Пэлас", а "Лестер" привет "Вест Хэм".

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9-й тур

"Арсенал" - "Лестер" - 3:1 (1:1)

Голы: Бельерин, 31 - в свои ворота (0:1). Езил, 45 (1:1). Обамеянг, 63 (2:1). Обамеянг, 66 (3:1).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Гендузи, 61), Мустафи, Бельерин, Холдинг, Езил (Рэмси, 80), Мхитарян (Обамеянг, 61), Джака, Торрейра, Ляказетт, Ивоби.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра (Геззаль, 69), Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 75), Варди, Ихеаначо (Олбрайтон, 61).

Предупреждения: Холдинг, 17. Джака, 35. Олбрайтон, 64. Рикарду Перейра, 65.

Судья: Кавана.

22 октября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

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