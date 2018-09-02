"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 4-го тура чемпионата Англии. Голами в составе "канониров" отметились защитник Шкодран Мустафи, а также нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. У хозяев поля отличились хавбек Виктор Камараса и нападающий Дэниэл Уорд.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
4-й тур
"Кардифф Сити" - "Арсенал" - 2:3 (1:1)
Голы: Мустафи, 12 (0:1). Камараса, 45 (1:1). Обамеянг, 62 (1:2). Уорд, 70 (2:2). Ляказетт, 81 (2:3).
"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса (Мадин, 90), Артер, Рид, Хойлетт, Уорд (Зохоре, 84).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Бельерин, Езил (Уэлбек, 84), Рэмси, Джака, Гендузи (Торрейра, 71), Ляказетт, Обамеянг (Мхитарян, 89).
Предупреждения: Монреаль, 25. Бельерин, 51. Гендузи, 58. Джака, 66. Хойлетт, 72. Камараса, 77. Артер, 90+3.
Судья: Тэйлор.
02 сентября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".