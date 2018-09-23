"Арсенал" обыграл "Эвертон"

"Арсенал" одержал победу над "Эвертоном" (2:0) в матче шестого тура чемпионата России. В составе победителей отличились Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.
"Канониры" с 12 очками занимают шестое место в турнирной таблице. У "Эвертона" шесть очков и 12-е место.
В следующем туре "Арсенал" примет "Уотфорд", а "Эвертон" - "Фулхэм".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
6-й тур
"Арсенал" - "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Ляказетт, 56 (1:0). Обамеянг, 59 (2:0).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Папастатопулос (Холдинг, 39), Мустафи, Бельерин, Езил, Рэмси (Уэлбек, 80), Джака, Торрейра, Ляказетт, Обамеянг (Ивоби, 69).
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Сигурдссон, Гей, Дэйвис, Уолкотт (Дженк, 72), Калверт-Льюин (Бернард, 72), Ришарлисон.
Предупреждения: Торрейра, 15. Динь, 27. Папастатопулос, 30.
Судья: Мосс (Англия).
23 сентября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/