16:43 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" объявил о трансфере Лукаса Переса

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Нападающий Лукас Перес стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт лондонского клуба. 27-летний испанец перешел в "Арсенал" из "Депортиво". В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Перес провел 36 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

– Перес – не просто забивной форвард, он очень хорошо комбинирует с партнерами, может завершить атаку и хорошо ускоряется, – подчеркнул главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер. – У него хорошее голевое чутье, и он провел выдающийся сезон.

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