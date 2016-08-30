"Арсенал" объявил о трансфере Лукаса Переса

Нападающий Лукас Перес стал игроком "Арсенала", сообщает официальный сайт лондонского клуба. 27-летний испанец перешел в "Арсенал" из "Депортиво". В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Перес провел 36 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

– Перес – не просто забивной форвард, он очень хорошо комбинирует с партнерами, может завершить атаку и хорошо ускоряется, – подчеркнул главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер. – У него хорошее голевое чутье, и он провел выдающийся сезон.