"Арсенал" объявил о продлении контракта с Езилом

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил продлил контракт с лондонским клубом. Как сообщает пресс-служба "канониров", 29-летний немец заключил долгосрочное соглашение.
Ранее BBC сообщил о том, что Езил подписал контракт до 2021 года. При этом хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата составит 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до налогообложения.
В текущем сезоне Езил провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.
YA GUNNERS YA... @MESUTOZIL1088 IS STAYING ✍️https://t.co/3W71oTYMwP– Arsenal FC (@Arsenal) 1 февраля 2018 г.