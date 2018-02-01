"Арсенал" объявил о продлении контракта с Езилом

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил продлил контракт с лондонским клубом. Как сообщает пресс-служба "канониров", 29-летний немец заключил долгосрочное соглашение.

Ранее BBC сообщил о том, что Езил подписал контракт до 2021 года. При этом хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата составит 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до налогообложения.

В текущем сезоне Езил провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

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