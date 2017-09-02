"Арсенал" не заявил Касорлу

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла не был включен в заявку клуба на первую половину сезона в премьер-лиге, сообщает Sky Sports. 32-летний испанец продолжает восстанавливаться от травмы ахиллова сухожилия, полученной в октябре прошлого года в матче Лиги чемпионов против "Лудогорца".

Напомним, каждая из 20 команд премьер-лиги до вечера пятницы должна была назвать состав из 25 человек, которые смогут выходить на поле. Следующее изменение заявки возможно в январе, когда откроется трансферное окно.