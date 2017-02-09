10:15 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" не смог договориться с Аллегри

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не возглавит "Арсенал" этим летом, сообщает Daily Express. Ранее лондонский клуб вел переговоры с итальянским специалистом. Стороны не смогли прийти к соглашению. Ожидается, что "канониры" подпишут новый контракт с нынешним наставником клуба Арсеном Венгером. В ближайшее время французский специалист подпишет соглашение сроком на два года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vasiunchik

Тоже не понял на кой ему Арс. Там игроки уровня Юве - это Санчес и Озил по праздникам...Скоро вон в ПСЖ вакансия откроется тем более

12:31

Ботаникум

Какой резон Аллегри уходить из КЛУБА-ЧЕМПИОНА в КЛУБ-ДАВНО-НЕ ЧЕМПИОН???

11:08

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