"Арсенал" не смог договориться с Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не возглавит "Арсенал" этим летом, сообщает Daily Express. Ранее лондонский клуб вел переговоры с итальянским специалистом. Стороны не смогли прийти к соглашению. Ожидается, что "канониры" подпишут новый контракт с нынешним наставником клуба Арсеном Венгером. В ближайшее время французский специалист подпишет соглашение сроком на два года.