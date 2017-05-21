"Арсенал" не попал в Лигу чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома разгромил "Мидлсбро" – 3:0. Благодаря этому результату "красные" сохранили за собой четвертое место и выступят в отборочном турнире Лиги чемпионов.

На одно очко от "Ливерпуля" отстал "Арсенал", в параллельной встрече обыгравший "Эвертон" – 3:1. "Канониры", занявшие пятое место, и "ириски", ставшие седьмыми, представят Англию в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Между ними расположился "Манчестер Юнайтед", в последнем туре обыгравший "Кристал Пэлас" – 2:0. Команда Жозе Моуринью также попала в Лигу Европы, но в случае победы в финале турнира текущего розыгрыша над "Аяксом" (24 мая) "красные дьяволы" получат путевку в Лигу чемпионов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Ливерпуль" – "Мидлсбро" – 3:0 (1:0)

Голы: Вайналдум, 45+1 (1:0). Филиппе Коутинью, 51 (2:0). Лаллана, 56 (3:0).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер (Альберто Морено, 86), Вайналдум, Лаллана, Филиппе Коутинью, Эмре Джан, Старридж (Ориги, 82), Роберту Фирмину (Лукас, 79).

"Мидлсбро": Гьюзан, Фабиу да Силва (Айяла, 73), Френд, Чемберс, Гибсон, Даунинг, Лидбиттер, Форшоу, Клейтон, Гестед (Негредо, 73), Бэмфорд.

Предупреждение: Гестед, 56.

Судья: Аткинсон.

21 мая. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.

"Арсенал" – "Эвертон" – 3:1 (2:0)

Голы: Бельерин, 8 (1:0). Санчес, 27 (2:0). Лукаку, 58 – с пенальти (2:1). Рэмси, 90+1 (3:1).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Косьельни, Габриэл Паулиста (Мертесакер, 53), Бельерин, Холдинг, Езил, Рэмси, Джака (Кокелен, 62), Санчес (Ивоби, 68), Уэлбек.

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт, Миральяс, Шнейдерлен, Гуйе (Бэрри, 46), Дэйвис (Баркли, 26), Лукаку, Валенсия (Коне, 83).

Предупреждения: Уильямс, 19. Ягелка, 39. Габриэл Паулиста, 52. Шнейдерлен, 61. Холдинг, 62. Бэйнс, 73.

Удаление: Косьельни, 14.

Судья: Оливер.

21 мая. Лондон. Стадион Emirates Stadium.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 2:0 (2:0)

Голы: Хэрроп, 15 (1:0). Погба, 19 (2:0).

"Манчестер Юнайтед": Жоэл Перейра, Джоунс, Байи, Туанзебе, Митчелл, Погба (Кэррик, 45), Лингард (Марсьяль, 45+2), Фосу-Менса, Мактоминэй, Хэрроп, Руни (Гомеш, 88).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт (Кайкай, 67), Уорд, Шлупп, Макартур (Сако, 61), Заа (Кэмпбелл, 79), Панчеон, Миливоевич, Бентеке.

Предупреждения: Мактоминэй, 48. Кэррик, 74.

Судья: Тэйлор.

21 мая. Манчестер. Стадион Old Trafford.