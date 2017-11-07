"Арсенал" нашел замену Езилу среди бывших игроков

Контракт полузащитника "Арсенала" Месута Езила истекает будущим летом, и команда находится в активном поиске замены немецкому футболисту. Как утверждает The Sun, главной целью Арсена Венгера на январское трансферное окно является игрок "Бешикташа" Езякуп Огузхан.

"Канониры" продали Огузхана в турецкий клуб в 2012 году всего за 400 000 фунтов стерлингов, а теперь готовы заплатить за него в 25 раз больше. Контракт футболиста со своим клубом истекает уже в следующем году, а руководство "Бешикташа" запретило другим клубам вести переговоры с 25-летним игроком и его представителями, надеясь на продление соглашения.

Езякуп за "Бешикташ" провел 195 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 44 голевые передачи.