11:55 | Футбол — Англия

"Арсенал" напомнил о первом голе Аршавина за клуб

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"Арсенал" в Твиттере опубликовал запись первого гола Андрея Аршавина за лондонский клуб. Бывший капитан сборной России впервые отметился забитым мячом ровно девть лет назад - 14 марта 2009 года. В 29-м туре премьер-лиги российский игрок "канониров" поразил ворота "Блэкберна" (4:0), совершив проход по левому флангу.

Напомним, Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. В 144 матчах он отметился 31 голом и 38 результативными передачами.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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k_xenon

Да-а, чипсы с малосольными огурчиками это прекрасно! :)

12:41

Serenky25

Таких игроков как Яшин, Черенков, Стрельцов и многих многих других надо помнить. Но рекорды скоро все побьют. Футбол и вообще спорт ушел далеко. Время просто разное. Главное, что бы футбол не превратился в комедию видеоповторов. Как в Американском футболе например.

12:39

Andersen2

Статистика у него неплохая, каждый второй матч результативное действие. И это при том, что невсегда полные матчи играл. Почему ему не давали играть?.. Аналогичная ситуация была и у Павлюченко в Тотенхеме.

12:29

henri71

У Аршавина сейчас в клубе "100" забито фактически 150 голов, а на сайте СЭ указано 148. Добавьте 2 гола.

12:23

Serenky25

Аршавин, кто бы что не говорил, талант. Не до конца реализованный конечно. Но теперь слава богу все хорошо. Женился на майоре ФСБ. А ФСБ рулит и разруливает. ((

12:22

shpasic

Аршавин крут!)

12:19

serzheo

Эх, Андрюха, и чего тебя понесло на этот остров проклятущий?

12:13

NickNo

Так, как играл Аршавин в 2008-2009 г.г.,никто в постсоветском пространстве не играл со времён Заварова с Белановым.

12:12

Ковтун

Сколько ретвитов?

12:11

SSNA7

паоло росси таких как аршавин не было и не будет______Тех, кто так эпично потратил свой талант? Может быть Вы правы...

12:06

паоло росси

таких как аршавин не было и не будет

12:01

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