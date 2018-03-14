"Арсенал" напомнил о первом голе Аршавина за клуб

"Арсенал" в Твиттере опубликовал запись первого гола Андрея Аршавина за лондонский клуб. Бывший капитан сборной России впервые отметился забитым мячом ровно девть лет назад - 14 марта 2009 года. В 29-м туре премьер-лиги российский игрок "канониров" поразил ворота "Блэкберна" (4:0), совершив проход по левому флангу.
Напомним, Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год. В 144 матчах он отметился 31 голом и 38 результативными передачами.
What a way to score your first Arsenal goal 😱– Arsenal FC (@Arsenal) 14 марта 2018 г.
🗓 Nine years ago today, Andrey Arshavin introduced himself to the Emirates with this absolute banger 🔥 pic.twitter.com/sLlotVqFfD
k_xenon
Да-а, чипсы с малосольными огурчиками это прекрасно! :)
12:41
Serenky25
Таких игроков как Яшин, Черенков, Стрельцов и многих многих других надо помнить. Но рекорды скоро все побьют. Футбол и вообще спорт ушел далеко. Время просто разное. Главное, что бы футбол не превратился в комедию видеоповторов. Как в Американском футболе например.
12:39
Andersen2
Статистика у него неплохая, каждый второй матч результативное действие. И это при том, что невсегда полные матчи играл. Почему ему не давали играть?.. Аналогичная ситуация была и у Павлюченко в Тотенхеме.
12:29
henri71
У Аршавина сейчас в клубе "100" забито фактически 150 голов, а на сайте СЭ указано 148. Добавьте 2 гола.
12:23
Serenky25
Аршавин, кто бы что не говорил, талант. Не до конца реализованный конечно. Но теперь слава богу все хорошо. Женился на майоре ФСБ. А ФСБ рулит и разруливает. ((
12:22
shpasic
Аршавин крут!)
12:19
serzheo
Эх, Андрюха, и чего тебя понесло на этот остров проклятущий?
12:13
NickNo
Так, как играл Аршавин в 2008-2009 г.г.,никто в постсоветском пространстве не играл со времён Заварова с Белановым.
12:12
Ковтун
Сколько ретвитов?
12:11
SSNA7
паоло росси таких как аршавин не было и не будет______Тех, кто так эпично потратил свой талант? Может быть Вы правы...
12:06
паоло росси
таких как аршавин не было и не будет
12:01