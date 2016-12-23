"Арсенал" намерен приобрести 22-летнего вратаря "Сандерленда"

В январе "Арсенал" может пополниться перспективным английским вратарем "Сандерленда" Джорданом Пикфордом, сообщает Express. Удачное выступление 22-летнего футболиста позволило ему появиться в составе национальной команды. В текущем сезоне чемпионата Англии Пикфорд сыграл в 15 матчах и пропустил 24 мяча.

"Арсенал" готов оставить голкипера в "Сандерленде" до конца чемпионата на правах аренды. Ожидается, что клуб согласится продать вратаря, так как руководство "кошек" не сможет выделить главному тренеру Дэвиду Мойесу дополнительные средства на трансферы.