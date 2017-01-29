"Арсенал" начал переговоры с Аллегри

"Арсенал" начал переговоры с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Sunday Express. Руководство лондонского клуба уверено, что итальянский специалист способен стать достойной заменой нынешнему наставнику команды Арсену Венгеру. 67-летний французский специалист может покинуть "канониров" летом этого года. В ближайшее время стороны обсудят условия контракта. Напомним, что Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года. За это время он трижды приводил команду к чемпионству и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.