"Арсенал" может заплатить почти 100 миллионов фунтов за Малколма и Обамеянга

"Арсенал" близок к приобретению двух игроков в линию атаки. Как сообщает Daily Mail, лондонцы готовы заплатить в общей сложностью 98 миллионов фунтов за нападающего "Бордо" Малколма и форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Малколм в текущем сезоне провел 22 матча и забил 7 голов во всех турнирах. На счету Обамеянга 21 гол и 3 передачи в 23 поединках.

Ранее сообщалось, что лондонцы могут расстаться с Алексисом Санчесом и Месутом Езилом. Обоих игроков намерен подписать "Манчестер Юнайтед".