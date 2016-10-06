22:58 6 октября | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" может продлить контракт с Венгером

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Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис намекнул, что соглашение между клубом и главным тренером "канониров" Арсеном Венгером может быть продлено. Он также отметил, что в данный момент этот вопрос относится к планам на будущее.

– Мы с Арсеном Венгером всегда были и продолжаем оставаться предельно честными и искренними друг с другом, как в работе, так и в повседневном общении, – цитирует express.co.uk Газидиса. – Решение о продолжении сотрудничества в любом случае будет обоюдным.

Но говорить о том, что "Арсенал" – это только Арсен Венгер, было бы неправильно. Ценности и традиции клуба на протяжении долгого времени укрепляются совместными усилиями многих людей. При этом, бесспорно, Венгер – это человек, с именем которого связана целая эпоха "Арсенала".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrey2583

Дааааа большие успехи то за 20 лет...с таким успехом и Карпин бы со Спартаком такого добился бы)))))

00:39

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