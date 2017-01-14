"Арсенал" может остаться без Касорлы до конца сезона

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла может пропустить оставшуюся часть сезона. 8 декабря футболист перенес операцию на голеностопе, однако медики считают, что испанце может потребоваться повторное вмешательство врачей. В текущем сезоне чемпионата Англии 32-летний игрок провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– Я надеюсь, что он сможет выйти на поле в этом сезоне, – цитирует ESPN главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. – Ведь когда вы приступаете к тренировкам после операции, вы близки к возвращению уже через шесть недель. Но сейчас ситуация немного другая. Так что будем надеяться, что ему потребуется всего четыре дополнительных недели на восстановление.