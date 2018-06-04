"Арсенал" может бесплатно подписать Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перейти в "Арсенал" на правах свободного агента, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Telegraph, бельгиец отверг два предложения "МЮ" о новом контракте. Соглашение истекает 30 июня. В связи с этим в борьбу за него вступил "Арсенал", который может подписать футболиста на правах свободного агента. В услугах хавбека заинтересован новый главный тренер "Канониров" Унаи Эмери.

Также стало известно, что футболист сборной Бельгии отказался от контракта с зарплатой в 80 000 фунтов в неделю. Он имеет предложение от "Милана", но вариант с "Арсеналом" для него более предпочтителен.

30-летний футболист в прошлом сезоне провел 16 матчей в премьер-лиге и забил четыре мяча.