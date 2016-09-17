"Арсенал", "Лестер" и "Манчестер Сити" добились крупных побед

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" в гостях разгромил "Халл Сити" – 4:1. Дубль оформил Алексис Санчес.

"Лестер" также с крупным счетом победил "Бернли" – 3:0. Проводивший первый матч в премьер-лиге Ислам Слимани в этой встрече оформил дубль. Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за "Лестер", на поле не появился.

"Манчестер Сити" забил четыре безответных мяча "Борнмуту". Голами в составе "горожан" отметились Кевин Де Брейне, Келечи Ихеаначо, Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган.

"Арсенал" временно вышел на второе место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" укрепился на первом месте. "Лестер" пока расположился на 9-й позиции.

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Премьер-лига

5-й тур

"Халл Сити" – "Арсенал" – 1:4 (0:1)

Голы: Санчес, 17 (0:1). Уолкотт, 55 (0:2). Снодграсс, 79 – с пенальти (1:2). Санчес, 83 (1:3). Джака, 90+2 (1:4).

Удаление: Ливермор (Халл Сити), 40.

"Лестер" – "Бернли" – 3:0 (1:0)

Голы: Слимани, 45+1 (1:0). Слимани, 48 (2:0). Ми, 78 – в свои ворота (3:0).

"Манчестер Сити" – "Борнмут" – 4:0 (2:0)

Голы: Де Брейне, 15 (1:0). Ихеаначо, 25 (2:0). Стерлинг, 48 (3:0). Гюндоган, 66 (4:0).

Удаление: Нолито (Манчестер Сити), 86.

"Вест Бромвич" – "Вест Хэм" – 4:2 (3:0)

Голы: Шадли, 8 – с пенальти (1:0). Рондон, 37 (2:0). Макклин, 44 (3:0). Шадли, 56 (4:0). Антонио, 61 (4:1). Ланцини, 65 – с пенальти (4:2).