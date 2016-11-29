"Арсенал" интересуется вратарем "Атлетико"

"Арсенал" заинтересован в приобретении у "Атлетико" голкипера Яна Облака, утверждает Goal. Тем не менее, лондонский клуб не готов платить 85 миллионов фунтов стерлингов, прописанные в контракте 23-летнего словенца в качестве отступных, и надеется договориться о трансфере за меньшую сумму. В текущем сезоне вратарь, выступающий за мадридцев с 2014 года, сыграл в 18 матчах и пропустил 12 голов, сыграв 10 раз на ноль.