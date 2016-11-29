20:34 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" интересуется вратарем "Атлетико"

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"Арсенал" заинтересован в приобретении у "Атлетико" голкипера Яна Облака, утверждает Goal. Тем не менее, лондонский клуб не готов платить 85 миллионов фунтов стерлингов, прописанные в контракте 23-летнего словенца в качестве отступных, и надеется договориться о трансфере за меньшую сумму. В текущем сезоне вратарь, выступающий за мадридцев с 2014 года, сыграл в 18 матчах и пропустил 12 голов, сыграв 10 раз на ноль.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kupservas

Я тоже, аж заволновался, что лидер поменяется))))

20:59

maximum080

я думал тульский

20:46

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