18:09 15 мая | Футбол — Англия

"Арсенал" интересуется хавбеком "Ниццы" Сери


Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери входит в сферу интересов "Арсенала", сообщает L'Equipe. Директор лондонского клуба Рауль Санллехи ведет переговоры с игроком после того, как "Ницца" не договорилась о его трансфере в "Барселону". Также игроком интересуются "Манчестер Сити" и "Челси".

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 29 матчей в чемпионате Франции, забил один мяч и сделал шесть голевых передачах.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!