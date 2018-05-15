"Арсенал" интересуется хавбеком "Ниццы" Сери

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери входит в сферу интересов "Арсенала", сообщает L'Equipe. Директор лондонского клуба Рауль Санллехи ведет переговоры с игроком после того, как "Ницца" не договорилась о его трансфере в "Барселону". Также игроком интересуются "Манчестер Сити" и "Челси".

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 29 матчей в чемпионате Франции, забил один мяч и сделал шесть голевых передачах.