"Арсенал" и "Тоттенхэм" вышли в 1/4 финала Кубка лиги

"Арсенал" переиграл "Блэкпул" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Автором победного гола стал 18-летний Эмиль Смит-Роу.

Также в 1/4 финала Кубка лиги вышел "Тоттенхэм", который на выезде обыграл "Вест Хэм". Дублем отметился корейский полузащитник Сон Хын Мин.

Кубок английской лиги

1/8 финала

"Арсенал" - "Блэкпул" - 2:1 (1:0)

Голы: Лихтштайнер, 33 (1:0). Смит-Роу, 50 (2:0). О`Коннор, 66 (2:1).

Удаления: Гендузи (А), 56. О`Коннор (Б), 84.

Судья: Кут.

Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Вест Хэм Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур" - 1:3 (0:1)

Голы: Сон Хын Мин, 16 (0:1). Сон Хын Мин, 54 (0:2). Лукас, 71 (1:2). Льоренте, 75 (1:3).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Райс, Обианг (Арнаутович, 58), Эрнандес (Лукас, 58), Антонио, Фелипе Андерсон (Снодграсс, 46), Диангана.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Орье, Санчес, Уокер-Питерс, Фойт, Ваньяма, Эриксен (Скипп, 85), Уинкс, Алли (Нкуду, 64), Льоренте (Сиссоко, 77), Сон Хын Мин.

Судья: Аттуэлл.

Лондон. Олимпийский стадион.

"Мидлсбро" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (1:0)

Гол: Винг, 45+3.

Судья: Тирни.

Мидлсбро. Стадион "Риверсайд".