"Арсенал" и "Тоттенхэм" победителя не выявили

"Арсенал" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 1:1. Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма благодаря автоголу защитника гостей Кевина Виммера. После перерыва форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн реализовал пенальти и сравнял счет.

Подопечные Арсена Венгера набрали 24 очка и отстают от лидирующего "Челси" на один балл. В активе команды Маурисио Покеттино, которая по-прежнему не потерпела ни одного поражения, 21 очко.

Напомним также, что "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

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11-й тур

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 1:1 (1:0)

Голы: Виммер, 42 - в свои ворота (1:0). Кейн, 51 - с пенальти (1:1).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 71), Кокелен (Рэмси, 65), Джака, Езил, Ивоби (Жиру, 70), Санчес.

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер (Триппьер, 80), Виммер, Фертонген, Роуз, Сон Хын Мин (Уинкс, 89), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Кейн (Янссен, 73).

Предупреждения: Виммер, 6. Дайер, 73.

Судья: Клаттенбург.

6 ноября. Лондон. Emirates Stadium.