"Арсенал" и "Мидлсбро" голов не забили

"Арсенал" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Мидлсбро" - 0:0. Подопечные Арсена Венгера набрали 20 очков и возглавили турнирную таблицу. Однако по итогам тура лондонцев может обогнать "Манчестер Сити", который встретится с "Саутгемптоном". Также сравняться по очкам с "Арсеналом" может "Ливерпуль" в случае победы над "Вест Бромвичем".

В другой встрече "Суонси" и "Уотфорд" также голов не забили.

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9-й тур

"Суонси" - "Уотфорд" - 0:0

"Суонси": Фабяньски, Нотон, ван дер Хорн, Кингсли, Моусон, Раутледж (Льоренте, 68), Сигурдссон, Ки Сон Ен, Бриттон, Барроу, Борха Бастон.

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Холевас, Бехрами, Капуэ (Гедиура, 78), Суньига (Амрабат, 63), Перейра, Игало, Дини.

Предупреждения: Капуэ, 45. Сигурдссон, 49. Бриттон, 71.

Судья: Тирни.

22 октября. Суонси. Стадион "Liberty Stadium".

"Арсенал" - "Мидлсбро" - 0:0

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Уолкотт, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 74), Кокелен, Езил, Ивоби (Лукас, 67), Санчес.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Гибсон, Айяла, Френд, Форшоу, Клейтон, де Рон, Траоре, Негредо (Стуани, 90+2), Рамирес (Даунинг, 85).

Предупреждение: Мустафи, 64.

Судья: Дин.

22 октября. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".