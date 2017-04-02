"Арсенал" и "Манчестер Сити" победителя не выявили

"Арсенал" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Манчестер Сити" – 2:2. Гости дважды выходили вперед, но хозяева оба раза восстанавливали равенство в счете.

В составе "горожан" отличились Лерой Сане и Серхио Агуэро, у лондонцев забивали Тео Уолкотт и Шкодран Мустафи.

В активе команды Хосепа Гвардьолы 58 очков, "Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Арсена Венгера идут шестыми, в их активе 51 очко.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

30-й тур

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 2:2 (1:2)

Голы: Сане, 5 (0:1). Уолкотт, 40 (1:1). Агуэро, 42 (1:2). Мустафи, 53 (2:2).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни (Габриэл Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Кокелен, Езил, Уолкотт (Жиру, 68), Уэлбек (Ивоби, 77), Санчес.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Фернандинью, Стоунс, Отаменди, Клиши, Хесус Навас, Де Брейне, Сильва (Сабалета, 89), Стерлинг (Туре, 46), Сане, Агуэро.

Предупреждения: Хесус Навас, 8. Кокелен, 15. Джака, 32. Фернандинью, 47. Мустафи, 61.

Судья: Марринер.

2 апреля. Лондон. Emirates Stadium.