"Арсенал" и "Манчестер Сити" победителя не выявили

"Арсенал" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Манчестер Сити" – 2:2. Гости дважды выходили вперед, но хозяева оба раза восстанавливали равенство в счете.
В составе "горожан" отличились Лерой Сане и Серхио Агуэро, у лондонцев забивали Тео Уолкотт и Шкодран Мустафи.
В активе команды Хосепа Гвардьолы 58 очков, "Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Арсена Венгера идут шестыми, в их активе 51 очко.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
30-й тур
"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 2:2 (1:2)
Голы: Сане, 5 (0:1). Уолкотт, 40 (1:1). Агуэро, 42 (1:2). Мустафи, 53 (2:2).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни (Габриэл Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Кокелен, Езил, Уолкотт (Жиру, 68), Уэлбек (Ивоби, 77), Санчес.
"Манчестер Сити": Кабальеро, Фернандинью, Стоунс, Отаменди, Клиши, Хесус Навас, Де Брейне, Сильва (Сабалета, 89), Стерлинг (Туре, 46), Сане, Агуэро.
Предупреждения: Хесус Навас, 8. Кокелен, 15. Джака, 32. Фернандинью, 47. Мустафи, 61.
Судья: Марринер.
2 апреля. Лондон. Emirates Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/