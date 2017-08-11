"Арсенал" готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком в премьер-лиге

"Арсенал" не теряет надежды сохранить в составе нападающего Алексиса Санчеса. По информации Daily Mail, лондонский клуб предложил 28-летнему чилийцу новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым игроком в премьер-лиге.

Ранее игрок, нынешний контракт которого рассчитан еще на один год, отказался от зарплаты в 275 тысяч фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Напомним, Алексиса Санчеса хотят заполучить "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".