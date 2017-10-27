"Арсенал" готов продать Санчеса зимой за 30 миллионов фунтов

"Арсенал" определился с суммой, за которую готов продать нападающего Алексиса Санчеса. Как сообщает The Sun, "канониры" потребуют минимум 30 миллионов фунтов стерлингов за чилийца, которого будут готовы продать в январе. Его контракт истекает следующим летом, поэтому "Арсенал" постарается выручить за Санчеса какие-то деньги в январе, чтобы не упустить летом.

Основным претендентом на 28-летнего форварда является "Манчестер Сити", который готов заплатить только 20 миллионов фунтов зимой.