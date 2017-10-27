12:10 | Футбол — Англия

"Арсенал" готов продать Санчеса зимой за 30 миллионов фунтов

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"Арсенал" определился с суммой, за которую готов продать нападающего Алексиса Санчеса. Как сообщает The Sun, "канониры" потребуют минимум 30 миллионов фунтов стерлингов за чилийца, которого будут готовы продать в январе. Его контракт истекает следующим летом, поэтому "Арсенал" постарается выручить за Санчеса какие-то деньги в январе, чтобы не упустить летом.

Основным претендентом на 28-летнего форварда является "Манчестер Сити", который готов заплатить только 20 миллионов фунтов зимой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень плохой мальчик

Федун,продай Петковича,Комбарика,Кутепова,Педро Роша и купи Видаля.

12:17