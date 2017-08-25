"Арсенал" готов платить Окслейду-Чемберлену 180 тысяч фунтов в неделю

"Арсенал" пытается убедить полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена остаться в клубе. По информации Daily Telegraph, "канониры" предложили игроку новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Тем не менее, "Челси" не намерен отказываться от варианта заполучить 24-летнего англичанина, поэтому продолжает переговоры.
Ранее появилась информация, что "синие" готовы заплатить за переход Окслейда-Чемберлена 35 миллионов фунтов стерлингов.
Arsenal have offered Alex Oxlade-Chamberlain a new £180,000-a-week contract—but Chelsea are still confident of signing him, per @Matt_Law_DT pic.twitter.com/1mkTizZ9GT– B/R Football (@brfootball) 24 августа 2017 г.