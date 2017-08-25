"Арсенал" готов платить Окслейду-Чемберлену 180 тысяч фунтов в неделю

"Арсенал" пытается убедить полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена остаться в клубе. По информации Daily Telegraph, "канониры" предложили игроку новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Тем не менее, "Челси" не намерен отказываться от варианта заполучить 24-летнего англичанина, поэтому продолжает переговоры.

Ранее появилась информация, что "синие" готовы заплатить за переход Окслейда-Чемберлена 35 миллионов фунтов стерлингов.