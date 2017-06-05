"Арсенал" готов платить Окслейд-Чемберлену более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю

"Арсенал" хочет сохранить полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в команде, сообщает The Mirror. Стороны начали переговоры о новом контракте. Действующее соглашение с 23-летним игроком рассчитано до лета 2018 года.

По информации источника, "канониры" готовы платить Окслейд-Чемберлену более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны "Ливерпуля". В приглашении англичанина заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп.

В минувшем сезоне хавбек провел 29 матчей в чемпионате Англии, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.