"Арсенал" готов отдать 40 миллионов евро за трансфер Ляказетта

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт может перейти в чемпионат Англии, утверждает France Football. В подписании контракта с игроком заинтересован "Арсенал".

Лондонцы начнут переговоры о трансфере форварда, если их состав во время летнего трансферного окна покинет Алексис Санчес. "Канониры" готовы заплатить за 26-летнего француза 40 миллионов евро, не считая бонусов.

Ранее сообщалось, что Ляказетт перейдет в "Атлетико", но трансфер не состоялся, потому что на клуб из Мадрида был наложен трансфертный запрет. В минувшем сезоне нападающий провел в составе "Лиона" 45 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и сделал одну голевую передачу.

Александр Ляказетт: "Переход в английский клуб – интересный вариант"