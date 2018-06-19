"Арсенал" Эмери завершит подготовку к сезону матчем против "Севильи"

"Арсенал" под руководством нового главного тренера Унаи Эмери завершит предсезонную подготовку матчем против бывшего клуба испанского специалиста "Севильи", сообщает официальный сайт "канониров". Встреча состоится 4 августа в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена".

– Будет здорово встретиться с моими добрыми друзьями из "Севильи" в нашем последнем перед началом сезона матче, – сказал Эмери. – Это будет конкурентный матч против сильного соперника. Мы с нетерпением ждем момента, когда наши многочисленные шведские болельщики проведут восхитительный день.

Эмери возглавлял "Севилью" с 2013 по 2016 год. Под его руководством андалусийцы стали первыми, кому удалось три раза подряд выиграть Лигу Европы.