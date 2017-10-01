"Арсенал" дома обыграл "Брайтон"

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Брайтон" со счетом 2:0.

Чемпионат Англии

7-й тур

"Арсенал" – "Брайтон & Хоув" – 2:0 (1:0)

Голы: Монреаль, 16 (1:0). Ивоби, 56 (2:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Колашинац, Бельерин, Холдинг, Рэмси, Джака (Эль-Ненни, 83), Санчес, Ляказетт (Жиру, 71), Ивоби (Уолкотт, 72).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч (Скелотто, 72), Браун (Маррей, 77), Искиэрдо (Кноккарт, 76).

Предупреждения: Гросс, 19. Даффи, 39.

Судья: Френд (Англия).