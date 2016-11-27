"Арсенал" дома обыграл "Борнмут"

"Арсенал" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии обыграл "Борнмут" – 3:1. Дублем в составе лондонского клуба отметился нападающий Алексис Санчес. Подопечные Арсена Венгера набрали 28 очков и сократили отставание от лидирующего "Челси" до трех очков.

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13-й тур

"Арсенал" - "Борнмут" - 3:1 (1:1)

Голы: Санчес, 12 (1:0). Уилсон, 23 - с пенальти (1:1). Уолкотт, 53 (2:1). Санчес, 90+1 (3:1).

"Арсенал": Чех, Дебюши (Габриэл Паулиста, 16), Монреаль, Мустафи, Косьельни, Езил, Джака, Окслейд-Чемберлен (Рэмси, 75), Эль-Ненни, Уолкотт (Жиру, 76), Санчес.

"Борнмут": Федеричи, А.Смит, Аке, Б.Смит (Муссе, 81), Кук, Фрэнсис, Гослинг, Станислас (Айб, 71), Артер, Кинг, Уилсон (Афобе, 63).

Предупреждения: Кук, 4. Фрэнсис, 7. Мустафи, 22. Санчес, 62. Артер, 73. Б.Смит, 80. Гослинг, 88. Габриэл Паулиста, 90+3.

Судья: Джоунс.

27 ноября. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".