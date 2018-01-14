"Арсенал" без Санчеса проиграл три последних матча в премьер-лиге

"Арсенал", проиграв "Борнмуту" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Англии, не смог набрать очков в третьей подряд игре премьер-лиги, в которой на поле не выходил нападающий Алексис Санчес. Ранее "канониры" без 29-летнего чилийца в составе уступили "Стоук Сити" (0:1) и "Уотфорду" (1:2).

По данным СМИ, Санчесв зимнее трансферное окно может покинуть клуб и перейти либо в "Манчестер Сити", либо в "Манчестер Юнайтед". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.

Отметим, что это поражение стала для "Арсенала" первым в истории противостояния с "Борнмутом". В шести предыдущих встречах лондонцы одержали пять побед, один раз сыграв вничью.