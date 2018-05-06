"Арсенал" — "Бернли": почетный караул для Венгера

Игроки "Арсенала" и "Бернли" перед очным матчем 37 тура АПЛ встретили овациями главного тренера лондонцев Арсена Венгера, для которого это последняя домашняя игра в качестве наставника "канониров". Ранее французский специалист объявил о том, что покинет своей пост по окончанию сезона.