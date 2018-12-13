Арсен Венгер: "Зидан должен выбрать Англию, чтобы работать на топовом уровне"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал экс-наставнику "Реала" Зинедину Зидану найти работу в Англии.

- Я хотел бы посмотреть на Зидана в Англии, - сказал Венгер в интервью beIN Sports. - Если ты хочешь работать на топовом уровне, нужно выбирать именно эту страну. Это единственный чемпионат, где за победу борются шесть клубов. В других странах чемпиона можно назвать уже декабре, а во Франции - в сентябре.

Зидану придется решать, возглавить ли клуб, который сразу будет бороться за Лигу чемпионов, или пойти в команду, которая будет строиться в долгосрочной перспективе. Я бы выбрал второй вариант.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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