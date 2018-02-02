Арсен Венгер: "Жиру хотел больше игрового времени, чтобы сыграть на ЧМ-2018"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что решение отпустить нападающего Оливье Жиру в "Челси" далось ему нелегко. Французский специалист отметил, что "канониры" многим обязаны форварду, который выступал в этой команде с 2012 по 2018 год.

- Мы многим ему обязаны, - цитирует BBC Венгера. - Этот переход был связан со сделкой по Обамеянгу. У Жиру совсем недавно родился третий ребенок, так что его семье было сложно покинуть Лондон. Было тяжело отказаться от предложения "Челси" именно из-за того, что это принципиальный соперник.

Он был очень популярен как в раздевалке, так и в клубе. Все игроки расстроились, когда узнали, что он уходит. Оливье хотел больше игрового времени - он хочет сыграть на чемпионате мира. Вот почему я отпустил его.

Напомним, Жиру перешел из "Арсенала" в "Челси" в день закрытия трансферного окна в Англии - 31 января. По информации transfermarkt.de, "синие" заплатили за 31-летнего фораврда 17 миллионов евро.