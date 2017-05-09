Арсен Венгер: "Я сам решу, что будет происходить на техническом фронте"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер отрицательно отнесся к предложению исполнительного директора клуба Ивана Газидиса ввести должность спортивного директора, сообщает The Guardian. Введение новой должности входит в план Газидиса по перестройке и улучшению структуры "Арсенала".

– Кто такой спортивный директор? – приводит слова Венгера The Guardian. – Я этого никогда не понимал и не пойму. Это тот, кто стоит на дороге и указывает куда двигаться?

Нет, нет и нет. Простите, но пока я тренер "Арсенала", я сам решу, что будет происходить на техническом фронте.

В текущем сезоне после 35 туров АПЛ "канониры" идут на 6-й позиции. От 4-го места, которое позволяет сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов, "Арсенал" отстает на 6 очков.