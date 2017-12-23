Арсен Венгер: "Я расстроен, что не удалось победить "Ливерпуль", но именно такие игры хочется видеть в чемпионате Англии"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:3) отметил, что команда начала играть в свой футбол только во второй половине. Уступая в счете 0:2, "канониры" в начале второго тайма забили три мяча за пять минут.

- В первом тайме мы играли не на своем уровне, - приводит ВВС слова Венгера. - Во второй половине - на своем. Это была невероятная игра. Я расстроен, что не удалось победить, но именно такие игры хочется видеть в чемпионате.

Положительный момент - мы не сдались. Команда продемонстрировала фантастический характер. Психологически мы сильны и можем отыгрываться. Но хочется, чтобы парни понимали, что нужно играть с первых минут. Стоит отдать должное сопернику - они играли в созидательный футбол. Если нет ударов по воротам, то защита выглядит хорошо. Но это не то, что нужно сопернику.