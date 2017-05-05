Арсен Венгер: "Я приезжал домой к Мбаппе и пытался подписать его в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что вел переговоры о переходе в лондонский клуб нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе в прошлом году. По его словам, стороны были близки к заключению соглашения, но в последний момент игрок принял решение остаться во Франции.

- Можете спросить Кильяна, он подтвердит, что в прошлом году я был у него дома, - приводит ESPN слова Венгера. - Хотел переманить его в "Арсенал". Тогда как раз заканчивался его контракт с "Монако". Мы были близки к завершению сделки, но французам удалось сохранить Мбаппе у себя. Он остался, потому что вырос в профессионала там. Теперь Мбаппе может перейти куда угодно - в "Реал", "Барсу", "Арсенал" или "МЮ".

Отметим, 18-летний форвард в этом сезоне провел 39 матчей в составе "Монако", в которых забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач.