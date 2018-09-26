Арсен Венгер: "Я не ушел на пенсию"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать футбольную деятельность.

- Я не ушел на пенсию, - цитирует Венгера Sky Sports. - Если бы я решил уйти, то давно бы это сделал. В октябре мне исполнится 69 лет.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии и 7 раз выигрывали Кубок этой страны.

20 апреля 2018 года французский специалист объявил об уходе с поста главного тренера "Арсенала".

Все о чемпионате Англии - здесь