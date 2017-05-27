Арсен Венгер: "Я не против критики, я против неуважения"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не является противником критики. Тем не менее, он не понимает людей, который без уважения относятся к другим.

- Я не против критики, потому что тренер - публичная работа, - цитирует BBC Венгера. - Недостаток уважения со стороны некоторых - вот, что печалит, и я никогда не смирюсь с этим. Считаю, что существует разница между критикой и отношением к людям, которые не заслуживают того, чтобы их критиковали, и я никогда этого не забуду.

Сегодня, 27 мая, "Арсенал" сыграет в финале Кубка Англии с "Челси", начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.