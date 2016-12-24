Арсен Венгер: "Я не понимаю принципов составления календаря премьер-лиги"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил недовольство календарем премьер-лиги. "Канониры" после более чем недельной паузы сыграют 26 декабря с "Вест Бромвичем", 1 января – с "Кристал Пэлас", а 3 января – с "Борнмутом".

– В этом сезоне календарь какой-то удивительный, я не понимаю принципа распределения игр, – цитирует Sky Sports Венгера. – На прошлой неделе после серии матчей Лиги чемпионов мы играли три раза в неделю. А на этой неделе у нашей команды пауза в восемь дней без игр. У кого-то паузы меньше, у кого-то больше. Календарь дает явные преимущества некоторым командам.