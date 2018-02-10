Арсен Венгер: "Я не фанат отбора в Лигу чемпионов через Лигу Европы"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии сказал, что команда продолжит бороться за попадание в зону Лиги чемпионов в турнирной таблице премьер-лиги. Французский специалист раскритиковал систему, при которой победитель Лиги Европы на следующий сезон получает гарантированное место в главном еврокубковом турнире.

- "Манчестер Юнайтед" принял такое решение, когда они были в полуфинале. Мы далеки от этой стадии и должны бороться, чтобы иметь шанс вернуться (в борьбу за место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. - Прим. "СЭ").

Я не фанат отбора (в Лигу чемпионов) через Лигу Европы. Не думаю, что это правильно.

Напомним, после 27 туров "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 45 очков. Отставание от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 составляет 6 очков. При этом у "Ливерпуля", который располагается на данной позиции, на одну игру меньше.