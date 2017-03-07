17:27 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Я не чувствую себя зажатым в угол"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что его будущее в клубе не станут определять только по последним матчам. "Канониры" проиграли в четырех из последних шести встреч во всех турнирах.

– Нужно смотреть на картину в целом, а не принимать решение, фокусируясь лишь на одном или паре плохих результатов, – цитирует Sky Sports Венгера. – Нужно оценить способность вывести команду на новый уровень. Итоговое решение не будет исходить из отрезка в две недели из 20-летнего срока работы. Так что я не ощущаю себя зажатым в угол.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Да какой-такой "НОВЫЙ УРОВЕНЬ", старый ты п......??? Из года в год этот Асрен обещает одно и то же, а ГДЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ???...... Англо-французская версия "Рос-МуДко" налицо.

18:17

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Материалы других СМИ