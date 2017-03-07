Арсен Венгер: "Я не чувствую себя зажатым в угол"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что его будущее в клубе не станут определять только по последним матчам. "Канониры" проиграли в четырех из последних шести встреч во всех турнирах.

– Нужно смотреть на картину в целом, а не принимать решение, фокусируясь лишь на одном или паре плохих результатов, – цитирует Sky Sports Венгера. – Нужно оценить способность вывести команду на новый уровень. Итоговое решение не будет исходить из отрезка в две недели из 20-летнего срока работы. Так что я не ощущаю себя зажатым в угол.