Арсен Венгер: "Я не боюсь ухода Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не боится ухода нападающего Алексиса Санчеса. Контракт 29-летнего чилийца истекает летом, поэтому слухи о его уходе участились.

– Я не боюсь ухода Санчеса, понимаю, что эта тема будет подниматься часто из-за ситуации с контрактом игрока, – цитирует A Bola Венгера. – Я никогда не сомневался в его приверженности команде. Но это нормально, что возникают вопросы и сомнения.