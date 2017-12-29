Арсен Венгер: "Я не боюсь ухода Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не боится ухода нападающего Алексиса Санчеса. Контракт 29-летнего чилийца истекает летом, поэтому слухи о его уходе участились.
– Я не боюсь ухода Санчеса, понимаю, что эта тема будет подниматься часто из-за ситуации с контрактом игрока, – цитирует A Bola Венгера. – Я никогда не сомневался в его приверженности команде. Но это нормально, что возникают вопросы и сомнения.
Slim Taller
Да Венгеру хоть 10 Санчесов купи,результат будет тот же - сакральное 4-е место.
12:33
Manted
видимо и сам уйдешь,ведь без санчеса и в 4-ку не попадете)
08:50