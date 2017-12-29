08:18 | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Я не боюсь ухода Санчеса"

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Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер не боится ухода нападающего Алексиса Санчеса. Контракт 29-летнего чилийца истекает летом, поэтому слухи о его уходе участились.

– Я не боюсь ухода Санчеса, понимаю, что эта тема будет подниматься часто из-за ситуации с контрактом игрока, – цитирует A Bola Венгера. – Я никогда не сомневался в его приверженности команде. Но это нормально, что возникают вопросы и сомнения.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Да Венгеру хоть 10 Санчесов купи,результат будет тот же - сакральное 4-е место.

12:33

Manted

видимо и сам уйдешь,ведь без санчеса и в 4-ку не попадете)

08:50