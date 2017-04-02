Арсен Венгер: "Я люблю "Арсенал", скоро вы узнаете о моем решении"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 30-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:2) заявил, что доволен игрой своих подопечных, которые не опустили руки, пропустив второй мяч. Также специалист отметил, что в скором времени объявит о своем решении относительно его будущего в лондонском клубе.

– В начале встречи мы нервно играли, не ожидали такого напора от соперника, – цитирует BBC Венгера. – Боялся, что игроки могут притормозить из-за давления, которое на нас оказывали. Они могли опустить руки после того, как счет стал 1:2, но они полностью отдались, чтобы отыграться. Ничья была нужна нам меньше всего, но психологически было важно не проиграть.

Косьельни? У него травма ахиллового сухожилия. Пока не знаю, насколько он выбыл. "Арсенал" сейчас ведет жесткую борьбу за первые четыре места. Я – профессионал, много раз в прошлом доказывал свою преданность клубу. Я люблю "Арсенал". Не знаю, сколько я здесь пробуду, но это мое самое главное решение. О нем вы узнаете уже скоро.