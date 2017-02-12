Арсен Венгер: "Я иногда устаю, но это не значит, что хочу уйти"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что не собирается на покой. Специалист возглавляет лондонцев с 1996 года. Накануне экс-голкипер "Арсенала" Ричард Райт выразил мнение, что Венгер устал и близок к уходу из клуба.
- Да, я порой устаю, потому что встаю рано утром, а ложусь спать поздно вечером, - цитирует ESPN Венгера. - Так что да, иногда я устаю, но это никак не влияет на мое будущее. Я ценю, что мне желают отдыха, но не готов к этому.
Ботаникум
Да ты, батенька, ЭГОИСТ и ЭГОЦЕНТРИК, "прилипший" к креслицу, которое в собственных глазах видится тебе ТРОНОМ!?....... Старина Зепп Блаттер тоже мнил себя НЕЗАМЕНИМЫМ и....., ГДЕ ОН СЕЙЧАС????..........Уйти ВОВРЕМЯ - это тоже искусство, жаль, что не все "венгерцы" это ПОНИМАЮТ, став жертвой "звёздного" маразма!
10:41
serenky25
Арсен. Пора к ОлегИванычу водочку пить и ухой закусывать.
10:21