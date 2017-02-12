Арсен Венгер: "Я иногда устаю, но это не значит, что хочу уйти"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что не собирается на покой. Специалист возглавляет лондонцев с 1996 года. Накануне экс-голкипер "Арсенала" Ричард Райт выразил мнение, что Венгер устал и близок к уходу из клуба.

- Да, я порой устаю, потому что встаю рано утром, а ложусь спать поздно вечером, - цитирует ESPN Венгера. - Так что да, иногда я устаю, но это никак не влияет на мое будущее. Я ценю, что мне желают отдыха, но не готов к этому.