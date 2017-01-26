13:39 26 января | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Я достаточно взрослый, чтобы признать свою неправоту"

0
0
0

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не собирается оспаривать наказание за недостойное поведение по отношению к арбитру во время игры 22-го тура премьер-лиги против "Бернли" (2:1). На 93-й минуте матча в ворота "канониров" был назначен пенальти, после чего специалист выразил несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки. Сегодня Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесет решение по данному инциденту.

- Когда веду себя так, как не должен, то я достаточно взрослый, чтобы сказать, что я не прав, - цитирует The Guardian Венгера. - Я страстный парень, и считаю, что полностью привержен своей работе и желанию выиграть матчи.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ