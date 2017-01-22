Арсен Венгер: "Я должен заткнуться и извиниться"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Бернли" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии остался доволен результатом, а также извинился за свое удаление. По словам наставника, он был не согласен с назначением пенальти.

– Наконец-то мы победили. Однако, конечно же, это было очень сложно, – цитирует Венгера BBC. – Никак не могли забить второй гол. Мы играли вдесятером, играли хорошо, насколько это было возможно. В конце мы все-таки набрали три очка, которые так хотели.

"Бернли" – хорошо организованная команда. Они максимально упрощают игру, но действую очень эффективно. Каждая неделя и каждая игра приносит нам невероятный бой.

Что касается моего удаления, то я не увидел никакого пенальти, но я должен заткнуться и извиниться, даже если я и был очень очень расстроен.